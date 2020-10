Marcos Aurélio conversa com apoiadores do Projeto Aracaju em Socorro

O Projeto Aracaju, do comunicólogo e administrador, Marcos Aurélio, tem recebido apoio declarado da sociedade aracajuana. São amigos, amigos de amigos, familiares, simpatizantes, muitos que não moram na capital sergipana, mas que votam em Aracaju, reforçam a necessidade de levar à educação de base, os pilares: inteligência emocional, educação financeira e empreendedorismo, bem como, a oferta de linha de crédito orientada para quem deseja empreender.

Candidato a vereador (PDT) em Aracaju, Marcos acredita na assertividade do projeto e tem buscado discutir temas relevantes, de grande importância para o desenvolvimento humano, transformação e evolução.

No último dia 19 deste mês, Marcos Aurélio se reuniu com apoiadores no Conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro.

O pequeno grupo de amigos, todos devidamente de máscara e obedecendo as normas de segurança da OMS, conheceu o Projeto Aracaju e reforçaram apoio para que MA chegue à Câmara Municipal de Vereadores e implante as suas propostas.

*Construção do Projeto Aracaju*

Umas das propostas do Projeto Aracaju é o sistema três pilares para o desenvolvimento humano nas escolas da rede municipal de educação (Inteligência Emocional, Empreendedorismo e Educação Financeira).

Além da linha de crédito orientada, uma proposta de oferecer a oportunidade para aquela pessoa que desejar empreender, conquistar um valor entre R$ 2 mil a R$ 5 mil para que, após uma capacitação da Prefeitura, e com o aval da mesma, junto a uma instituição bancária, consiga abrir seu próprio negócio, permitindo sua retomada econômica.

“Cada mãe ou pai que tiver acesso a esses recursos, será capaz de gerar sua própria renda para sustentar suas famílias e, com isso, fazer circular mais dinheiro que, seguramente, também chegará às médias e grandes empresas de Sergipe”, explica o administrador de empresas, Marcos Aurélio.

