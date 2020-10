POLÍCIA PROCURA SUSPEITOS DE MANTER TRÊS JOVENS ENCARCERADAS NO INTERIOR

21/10/20 - 10:26:07

A Polícia Civil está à procura de um casal suspeito de manter três mulheres presas em uma casa de prostituição na Zona Rural do município de Moita Bonita.

Na tarde da segunda-feira (19), policiais civis de Malhador e Moita Bonita, com apoio de policiais de Itabaiana, libertaram as três mulheres.

De acordo com a delegada Clarissa Lobo, durante o fim da semana passada, rumores de que existiam mulheres mantidas em cárcere nas redondezas da cidade de Moita Bonita chamaram a atenção da polícia. Já na segunda pela manhã, com as informações levantadas, os policiais de Malhador e Moita Bonita pediram apoio à Delegacia Regional de Itabaiana, seguindo ao local com reforços.

Na casa indicada, encontraram três jovens que confirmaram trabalhar no local, de segunda a segunda, sem que pudessem sair do estabelecimento e com a informação de que somente estariam livres para ir embora depois de quitar uma dívida totalmente infundada.

O lugar é mantido por um casal, que administrava um bar e os clientes da prostituição, sendo que todo o valor adquirido pelas funcionárias era retido pela administração. Também estavam com os proprietários os documentos das mulheres em questão.

Um inquérito foi aberto para apurar o caso. Levantamentos apontam que é possível que haja outros estabelecimentos do mesmo casal em outros municípios sergipanos.

Informações podem ser repassadas à polícia através do 190 ou do Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.