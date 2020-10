Prefeitura de Aracaju amplia o funcionamento de mais três feiras livres

21/10/20 - 16:25:27

A Prefeitura de Aracaju retomará o funcionamento de mais três feiras livres da capital. Com isso, dos 25 espaços de comércio previstos no processo licitatório, 23 passam a funcionar de forma ampliada, seguindo o novo formato implementado pela administração municipal. De acordo com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), desta vez, a iniciativa, que acontece de forma gradativa, chegará ao bairro São José (Carro Quebrado), na tarde da próxima quinta-feira (29) – e não mais às sextas, e ao bairro Cirurgia e conjunto Santa Tereza, na manhã do dia 31.

Em todos os locais haverá a readequação, com a instalação de balcões frigoríficos que asseguram as condições sanitárias apropriadas à comercialização de produtos de origem animal, sendo 11 no Carro Quebrado, dois no Santa Tereza e cinco no Cirurgia. Novas estruturas, como bancas para cereais e hortifruti, mesas de corte e manipulação, também serão disponibilizadas.

Além disso, serão mantidos os mesmos protocolos de segurança, no tocante as ações de prevenção ao novo coronavírus, adotados pela Prefeitura desde o início da pandemia. “Daqui para frente, esse será o modelo aplicado em todos os espaços administrados pelo Município, mesmo depois da pandemia. Com estruturas reduzidas e mais espaçadas, para que os consumidores e feirantes possam ter mais conforto e um ambiente controlado, com segurança”, enfatizou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

