PRESIDENTE DO DC: “SOMOS UM PARTIDO POLÍTICO E NÃO UMA DELEGACIA”

21/10/20 - 10:46:18

O presidente do Democracia Cristã em Sergipe, Airton Costa, foi duro em suas declarações sobre o que disse o delegado Paulo Márcio, candidato a prefeito de Aracaju. Airton classificou como “levianas e mentirosas” a fala do candidato que alega ter sido abandonado pelo partido.

Apesar do desentendimento entre o presidente do DC e do candidato, eles mantiveram a candidatura.

Veja o que fiz a nota do presidente do DC

“Devido as declarações levianas, mentirosas e desproporcional do candidato do DC a prefeito de Aracaju, delegado Paulo Marcio, venho esclarecer os seguintes fatos:

1- O DC em Sergipe, através do seu presidente, sempre se pautou pela democracia interna, onde se discute política e não baixaria ou provocações de um candidato frustrado e sem nenhuma experiência político-partidária.

2- Alegar que o presidente do partido está afastado da sua campanha é distorcer os fatos, visto que foi este presidente quem indicou o nome de Paulo Márcio para ser o candidato do DC à prefeitura de Aracaju. Estive em quase todos os atos de campanha e pré-campanha dele. O presidente não precisa estar em tudo, mas garantir o bom funcionamento do partido e de seus organismos.

3- Além de mentir sobre o fundo eleitoral, pois não prometi nenhum recurso para a sua campanha, haja visto que o partido praticamente não tem Fundo Eleitoral, além de precisar priorizar todos os candidatos do DC no estado e não apenas o candidato majoritário na capital. Disponibilizamos para o candidato, contador, advogado, banner na internet, fotógrafo, material gráfico, comitê eleitoral e uma forte chapa de proporcional.

4- A responsabilidade de fazer campanha é do candidato e não do presidente do partido. Além de o DC não ser bolsonarista, defende a candidatura à Presidência da República, em 2022, do nosso presidente nacional José Maria Eymael. Não concordamos com o alinhamento de Bolsonaro ao governo estadunidense e da entrega da economia nacional aos países centrais. Defendemos a família e uma sociedade justa, livre e igualitária.

5- Por fim, repudiamos essa atitude tresloucada de candidato, que foi escolhido pelo partido para disputar a Prefeitura de Aracaju.

6- Sobre uma suposta composição política no segundo turno das eleições deste ano, isso é foro íntimo do partido, através do seu presidente. Ainda não foi discutido isso na Executiva estadual. Ressalto que estamos abertos para dialogar com todas as forças políticas do estado, sem exceção. Somos um partido político e não uma delegacia de Polícia.

7- O candidato Paulo Marcio citou o ex-deputado federal e meu amigo Mendonça Prado. Achei desnecessária tal citação, pois o presidente do DC conversa com quem achar melhor, não cabendo ao filiado e hoje candidato delegado Paulo Marcio emitir opinião inapta, pois de partido e de campanha eleitoral ele não entende nada.

Airton Costa

Presidente Estadual do DC”