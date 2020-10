Princípio de incêndio atinge parte do shopping Jardins, fecha todas as lojas e até a avenida

21/10/20 - 18:36:55

Um princípio de incêndio em uma das lojas do shopping Jardins foi registrado no inicio da note desta quarta-feira (21). As primeiras informações são de que o fogo teria atingido uma das lojas e se propagado. Uma fumaça branca tomou conta de todo o prédio e as pessoas estão impedidas de entrar.

Não há informações sobre feridos e nem qual loja está ocorrendo o incêndio.

O Corpo de Bombeiros já foi acionado e está se deslocando para o local. Equipes do Samu também estão se aproximando.