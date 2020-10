SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE APRESENTA RESULTADO DO 1º QUADRIMESTRE

A secretária de Estado da Saúde, Mércia Simone de Souza, fez a prestação de contas do 1º quadrimestre da Pasta, no exercício de 2020, para os membros da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Previdência Social da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Na oportunidade, a gestora apresentou na manhã desta quarta-feira, 21, no plenário da Casa, as receitas, investimentos, produção ambulatorial, internações, consultas e exames realizados, além de transferências de impostos, de recursos do SUS, de patrocínios, de convênios e instrumentos, e o panorama das ações desenvolvidas no enfrentamento ao coronavírus.

A secretária destacou que a prestação de contas da Pasta é importante para mostrar situações necessárias que precisam ser explanadas como a execução orçamentária, onde traz o demonstrativo relacionado às receitas e transparências constitucionais. Quanto a estruturação das unidades assistências, a secretária afirmou que neste 1º quadrimestre, o Governo de Sergipe investiu mais de R$ 152 milhões para aquisição de equipamentos, materiais permanentes para as Unidades Assistenciais da Rede de Atenção à Saúde, estruturação física das unidades, manutenção geral da SES e unidades subordinadas, manutenção técnica e operacional do SAMU, gestão da tecnologia da informação e outras.

“Quando fazemos um estudo à gente vai vendo a necessidade de restruturação, principalmente, no ambiente para dar melhoria, conforto e assistência aos pacientes”, observou a gestora.

Na segunda parte da apresentação, a gestora falou sobre os dados de produção e oferta do SUS e indicadores da Saúde. “Temos um grupo de procedimento ambulatorial, ou seja, cada processo realizado esta dentro de um grupo que agrega todo elenco de procedimento a ser realizado. A gente tenta fazer uma avaliação de um ano atípico devido a pandemia. Neste primeiro momento, percebemos que não houve prejuízos se comparado com os meses de janeiro a abril de 2019. Não tivemos perdas, ou seja, em algumas áreas tivemos aumento como ações de promoção e prevenção, procedimento clínico, cirúrgico, medicamento e outros”, enfatizou.

Sobre os números do plano de enfrentamento a COVID-19, Mércia destacou que mais de R$ 60 milhões, foram oriundos do Governo Federal, R$ 26 milhões recursos estadual e mais de R$ 5 milhões de patrocínio.

“Lembrando que em março teve o início da pandemia, onde tivemos o 1º caso do COVID-19 confirmado. Isso, trouxe a solidariedade de muitos parceiros que contribuíram para o enfrentamento. A pandemia trouxe recursos que são destinados e específicos, principalmente a utilização de ações de custeios. Então, para a situação coronavírus temos recursos suficientes para desenvolver nossas ações e que a gente vem aplicando devidamente nas necessidades e que não tem como ir além do que estar preconizado. Os patrocínios também ajudaram em situações que também são de custeios”, colocou Mércia Simone.

