“A população está vendo que nós temos o melhor projeto para Aracaju”, diz Danielle

22/10/20 - 06:16:27

Pessoas saindo às portas de suas casas, acenando da sacada e afirmando que querem a mudança Danielle prefeita 23. Foi assim que os moradores do Castelo Branco e do Costa e Silva recepcionaram a carreata da esperança, comandada pela delegada Danielle Garcia, candidata a prefeita, e pelo candidato a vice-prefeito, Valadares Filho (PSB).

“Essa alegria somada à energia e a esperança manifestadas no olhar e nos gestos de cada aracajuano me motivam a superar todas as dificuldades e seguir em busca de uma cidade melhor para todos. A população está vendo que nós estamos apresentando o melhor projeto para Aracaju, com propostas que atendem as necessidades em todas as áreas”, afirmou Danielle.

Foram várias paradas, no trajeto da mini carreta, para ouvir as declarações de apoio à candidatura. “Saí para ver a carreata passar. Há quatro anos moro aqui no Castelo Branco e ainda não vi nenhuma mudança. Meu voto é em Danielle 23. Temos que mudar”, afirmou Alcione Santos.

Por Ascom/Danielle Garcia