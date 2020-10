Banheiros do Mercado Municipal Lauro Rocha de Andrade são mantidos limpos

22/10/20 - 11:02:35

A Prefeitura de São Cristóvão, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de São Cristóvão (Semap), informa que a limpeza dos banheiros do mercado municipal Lauro Rocha de Andrade é feita diariamente, por funcionários dedicados exclusivamente para essa função.

De acordo com informações da Semap, confirmadas por feirantes e comerciantes na tarde de hoje, os reparos necessários são feitos constantemente, como manutenção nas encanações, nos vasos sanitários e pias, mas infelizmente ações de vandalismo têm danificado com a mesma frequência com que é reparado.

