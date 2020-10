CANDIDATO A VEREADOR É LIBERADO APÓS SER FLAGRADO COM R$ 15 MIL NA CUECA

22/10/20 - 13:04:02

Na manhã desta quinta-feira (22) foi liberado o candidato a vereador do município de Carira, Edilvan Messias dos Santos, conhecido como Vanzinho de Altos Verdes (PSD), que foi preso nessa quarta-feira (21) com R$ 15 mil na cueca, enquanto fazia campanha eleitoral em um povoado de Carira junto com um candidato a prefeito.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi instaurado um inquérito policial e o caso será investigado com realização das oitivas.

O candidato a vereador foi preso pela Polícia Militar com suspeita de compra de voto, quando conduzia um veículo com um grande material de propaganda eleitoral. Ao revistá-lo, a PM encontrou uma sacola plástica guardado na cueca com células de dinheiro.

Ele alega que tinha recebido o dinheiro em Itabaiana para a compra de um veículo.

O diretório municipal do PSD em Carira disse, em nota, que repudia qualquer ato de irregularidade ou ilegalidade. Acrescentou que o partido não pode ser responsabilizado pela conduta do filiado e que irá apurar o caso.

Foto: Divulgação PMSE