César Cielo gravará projeto piloto no Parque Aquático da Unit neste dia 23

22/10/20 - 12:38:02

O atleta Cesar Cielo irá gravar um projeto piloto na piscina olímpica do Parque Aquático da Unit. Caso a iniciativa siga a diante, Sergipe ganhará visibilidade no mundo

Neste dia 23, o nadador campeão Olímpico e Tricampeão Mundial Cesar Cielo estará em Aracaju para gravar um projeto piloto em audiovisual. A locação das filmagens será na piscina olímpica do Parque Aquático da Universidade Tiradentes – Unit -, campus Aracaju Farolândia.

Caso o projeto seja validado, as imagens percorrerão diversos países, gerando ampla visibilidade para Sergipe no mundo. Seguindo os protocolos de biossegurança, Cielo iniciará as gravações a partir das 8h.

“É uma alegria receber o atleta de volta em nosso campus. Diante de todo esse cenário que a doença Covid-19 provocou no mundo, seu projeto é uma luz de esperança, inclusive, por dias melhores”, pontua o Pró-Reitor de Marketing, Vendas e Relacionamento, professor Luis Carlos Beltrami.

Em 2016, Cesar Cielo esteve na Unit pela primeira vez realizando palestra gratuita para alunos de Educação Física, Nutrição e Fisioterapia sobre o papel da equipe multidisciplinar durante treinamento.

César Cielo

Campeão olímpico, títulos mundiais nos 50m e 100m em piscinas curtas e longas, bicampeão mundial nos 50m nado borboleta, César Cielo é considerado o maior nadador da história da natação brasileira.

Além de três medalhas olímpicas (Pequim/2008 e Londres/2012), conquistou 11 medalhas em Mundiais (Indianápolis/2004, Roma/2009, Dubai/2010, Xangai/2011 e Barcelona/2013), oito delas de ouro, e é também o recordista mundial dos 50 m (20s91) e dos 100 m (46s91), no estilo livre. Soma, ainda, oito medalhas ganhas em Pan-Americanos (Rio/2007 e Guadalajara/2011), sete delas de ouro.

Para dar sua contribuição ao desenvolvimento do esporte também fora das competições, o campeão criou o Instituto Cesar Cielo em 27 de maio de 2010, com a missão de incentivar e promover a prática e o desenvolvimento da natação brasileira.

Com informações do portal Cesar Cielo

Por Raquel Passos