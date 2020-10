Cine Drive in Museu da Gente segue nos dias 22, 24 e 25 de outubro

22/10/20 - 06:34:09

Nesta quinta-feira, dia 22, haverá sessão exclusiva Outubro Rosa e estreia de filme produzido em Sergipe, com participação de atores sergipanos

O projeto Cine Drive in Museu da Gente, realizado pelo Instituto Banese e a Casa Curta-se, com a promoção do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda e da AvBr Produções, segue nos dias 22, 24 e 25 de outubro. Além da diversidade de filmes e da segurança oferecida ao público, o projeto realiza sessão especial em alusão ao Outubro Rosa. Nesta quinta, dia 22, a sessão das 18h30, que exibirá o filme ‘Os Espetaculares’, será exclusiva e gratuita para mulheres assistidas pelas instituições de combate ao câncer de mama: Associação Amigos da Oncologia (AMO), Flores do Nosso Jardim e Resiliência Feminina.

Ainda no dia 22, na sessão das 20h20, será lançado em Sergipe o longa-metragem ‘Abraço’, produzido no estado com a participação de atores sergipanos. O filme, que conta a luta de professores sergipanos pela garantia de seus direitos, foi eleito como melhor filme no Festival de Cinema Pernambucano, em 2019, e ganhou diversos outros prêmios.

O Cine Drive in Museu da Gente, que preza pela diversidade cinematográfica mundial, incluindo filmes brasileiros e produções sergipanas, além de infantis, disponibiliza a programação completa, classificação indicativa e sinopses no site do museu (www.museudagentesergipana.com.br), no Instagram @museudagentesergipana_oficial, @cinedriveinmuseudagente e @avbrproducoes.

A compra dos ingressos é feita através da plataforma on line Sympla (www.sympla.com.br), no evento denominado Cine Drive in Museu da Gente, no valor de R$ 50,00 por veículo. As vagas são limitadas a 26 veículos por sessão e cada carro pode ter no máximo 4 pessoas. Toda a renda da venda dos ingressos é revertida para a

Produtora AvBr Produções, responsável pela gestão do projeto. Durante o horário de exibições o Café da Gente funciona com todas as medidas de segurança e com um cardápio especial de lanches de cinema, a exemplo do cachorro quente do parque, pipoca, mini coxinhas, dentre outros, com direito a opções de combos.

O Instituto Banese é uma associação mantida pelo Banco do Estado de Sergipe e por suas empresas relacionadas: Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda (SEAC), empresa que administra o cartão de crédito Banese Card e a rede de adquirência TKS, e Banese Administradora e Corretora de Seguros.

Confira a programação completa (22, 24 e 25 de outubro)

22/10 (Quinta)

18h30 – Os Espetaculares

SESSÃO ESPECIAL OUTUBRO ROSA

Instituições: Associação Amigos da Oncologia (AMO) / Flores do Nosso Jardim / Resiliência Feminina.

(87min) | 12 anos

20h20 – Abraço

(90min) | 12 anos

24/10 (Sábado)

18h – Bacurau

(130 min) | 16 anos

20h25 – Beiço de Estrada

(105 min) | 14 anos

25/10 (Domingo)

18h – Os Under, Undergrounds, o começo – INFANTIL

(100 min) | Livre

20h10 – Você Não Estava Aqui

(100 min) | 14 anos

