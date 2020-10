Comprovado: médicos veterinários ajudam no combate à pandemia do covid-19

“Os médicos-veterinários são de suma importância para a Saúde Pública, isso já está pacificado”. A afirmação é do vereador Heliomarto Rezende, após a divulgação do cenário de pandemia mundial, causado pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Sobre o assunto, o médico-veterinário Alexander Welker Biondo, professor titular de zoonoses do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR) está à frente do maior estudo já realizado no país para investigar a Covid-19 em animais e seus desdobramentos para a saúde humana.

Além disso, Alexander Biondo presta assistência em testagem com indígenas, presidiários e pessoas em situação de rua.

Para o médico-veterinário “porque eles não tinham quem os atendessem. São indígenas, mulheres presidiárias, pessoas em situação de rua. Esses grupos já eram excluídos, e a Covid-19 acentuou a exclusão. Nesta pandemia, temos muitos exemplos maravilhosos de dedicação de profissionais de saúde, incluindo pesquisadores. Mas há gente que deveria estar na linha de frente e se omitiu, se escondeu. Então, populações que já eram marginalizadas foram abandonadas porque não houve assistência para todos. O Ministério da Saúde convocou os médicos veterinários do Brasil. Tempo de guerra, fomos acionados e respondemos. Trabalho com fauna urbana. Mas na pandemia passei a atender seres humanos. Há conexão entre a saúde humana e a de animais”, expliciou.

Em Aracaju, a atenção com os médicos-veterinários em relação à pandemia, teve inicio com o representante da categoria, através do vereador Heliomarto Rezende, que também é veterinário.

Hliomarto, demonstrando preocupação devido a falta de profissionais da área para as demandas da saúde pública, já enviou ofícios aos órgãos municipais cobrando a atuação de veterinários, para controlar a entrada de produtos fora da validade na mesa do consumidor.

O vereador explicou que já manteve o primeiro contato com o presidente do CRMV, para saber o número exatos de profissionais no mercado de trabalho e, a partir daí, poder cobrar das autoridades a contratação de veterinários, pois só assim, poderá auxiliar a população do perigo que é o covid-19, principalmente na transmissão da doença.