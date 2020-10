CONFIANÇA VENCE O SAMPAIO CORRÊA POR 3 A 1 E É O 6º COLOCADO NA SÉRIE B

22/10/20 - 06:34:48

O Confiança venceu nesta quarta-feira (21) o time do Sampaio Corrêa, em jogo realizado no Maranhão. O Dragão venceu por 3 a 1 e foi a 25 pontos na competição, chegando a sexta colocação.

Foi um bom jogo no Castelão. Sampaio Corrêa e Confiança criaram boas oportunidades e procuraram o ataque. Porém, o Dragão foi muito mais objetivo e decisivo para sair com a vitória. Os visitantes terminaram o primeiro tempo vencendo por 2 a 0. Mesmo com um jogador a menos na segunda etapa, após a expulsão de Silva aos 8 minutos, o Confiança fez o 3 a 0 com Reis cobrando pênalti. Caio Dantas chegou a diminuir o placar aos 41, mas já era tarde demais para uma reação que terminasse pelo menos com um empate.

O pouco tempo não permitiu a reação dos donos da casa. Ao final do jogo, a ambulância precisou atender o lateral Caique Sá, que já havia sido substituído e passava mal na beira do gramado. Ainda não há informações sobre o atleta.

A próxima partida do Dragão é contra o América/MG, em Minas Gerais, no sábado, 24, às 22h.

Foto: Lucas Almeida