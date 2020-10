DANIELLE IRONIZA E PERGUNTA: “QUEM É RODRIGO VALADARES NA FILA DO PÃO?”

22/10/20 - 13:49:41

A candidata a prefeita de Aracaju Danielle Garcia (Cidadania), rebateu as críticas do também candidato Rodrigo Valadares (PTB) e foi dura em seus comentários sobre o concorrente.

Danielle Garcia chamou Rodrigo Valadares de moleque e ironizou: “Quem é Rodrigo na fila do pão?”. Danielle disse que Rodrigo “é um menino, que nem acorda na hora das entrevistas”, fustigou. Ao ser questionada se estava incomodada com as críticas feitas a ela pelo petebista, Danielle respondeu: “Não me incomoda. Quem é Rodrigo na fila do pão?”, indagou.

Ainda sobre Rodrigo, Danielle negou que esteja escondendo qualquer um de seus aliados, como ele apontou, e o desafiou a fazer campanha com Cristiane Brasil, ex-deputada federal e aliada dele. Cristiane é filha do ex-deputado federal Roberto Jeferson, delator do Mensalão. Ela estava presa até a semana passada, depois de ter sido acusada pelo MP fluminense de receber propina e participar de um esquema de fraudes em licitações.

Danielle aproveitou para falar sobre sua relação política com Alessandro Vieira e porque ele não está nos palanques dela: “Quando conversei com o senador, em Brasília, e me foi feito o convite para disputar a prefeitura de Aracaju, eu só fiz uma exigência: que eu decidisse os rumos da campanha. Eu sou a candidata, então eu decido. Não estou escondendo ninguém, eu sei me virar sozinha. Por que Alessandro tem que estar o tempo todo comigo? A campanha é de Danielle”, pontuou.