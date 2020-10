Defesa Civil realiza vistoria após o incêndio no Shopping

22/10/20 - 14:05:29

Com o objetivo de garantir a segurança dos aracajuanos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Defesa Civil, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou nesta quinta-feira, 22, uma vistoria na estrutura do Shopping Jardins, após incêndio ocorrido na noite de quarta-feira, 21.

Para tanto, uma parte do prédio, que abrange cerca de 60 lojas, está interditada. O processo de avaliação do órgão municipal é que determinará a liberação ou não dos espaços.

“Cabe a Defesa Civil fazer uma avaliação dos danos estruturais e materiais que aconteceram devido à propagação do incêndio. Então, fizemos a interdição das áreas que apresentam risco de colapso”, explica o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

Segundo a administração do shopping, o incêndio começou em uma loja de sapatos, ainda no início da noite. Além disso, o fogo se propagou pelo forro, gerando uma comoção entre aqueles que estavam visitando o local. Todos foram evacuados em segurança. As causas para o que ocorreu serão investigadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe.

“Tão logo a área for liberada pela Defesa Civil a equipe de perícia iniciará suas atividades. Os profissionais já estão preparando toda a logística necessária. O laudo de perícia possui prazo de até 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, caso haja entraves para a elucidação da causa”, aponta o tenente-coronel Carlos Alves, porta voz do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe.

Foto: Sergio Silva/PMA