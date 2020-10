Edvaldo: captaremos os recursos para acabar com alagamentos no Jabotiana

Prefeito de Aracaju e candidato à reeleição, Edvaldo Nogueira reafirmou, nesta quinta-feira, 22, em entrevista à Rádio Cultura, o compromisso, inscrito em seu programa de governo, de desassorear o rio Poxim, “do campus da UFS até a foz, no conjunto Santa Lúcia, bairro Jabotiana”.

Para executar esse projeto, explicou Edvaldo, sua gestão já conta com um estudo detalhado da situação atual do rio. Porém, destacou, o projeto envolve, também, o município de São Cristóvão e o Governo do Estado. “Estamos empenhados em formatar um projeto único e captar os recursos para cumprir mais esse compromisso”, afirmou.

Segundo o prefeito, o projeto já elaborado pelo município de Aracaju prevê a implantação de duas lagoas de estabilização e o desassoreamento do rio Poxim, “e isso vai resolver definitivamente os problemas de alagamentos no Santa Lúcia e no Largo da Aparecida”, garantiu.

De acordo com Edvaldo, o desassoreamento do rio Poxim está articulado à proposta, também inscrita em seu programa de governo, de integrar o modal hidroviário ao sistema de transporte coletivo da cidade, a partir da navegabilidade dos rios que cortam Aracaju.

“Com isso, vamos avançar não apenas na mobilidade urbana, mas também no desenvolvimento econômico, pois o modal hidroviário, para além do transporte de passageiros, se constitui como elemento de potencialização do segmento turístico, possibilitando a criação de rotas para outros municípios”, destacou o prefeito.

Durante a entrevista, conduzida pelos radialistas Rozendo Aragão e Jairo Alves, Edvaldo fez um breve balanço das principais ações realizadas pela prefeitura de Aracaju nos últimos três anos e nove meses e discutiu detalhes das propostas que apresenta aos eleitores para continuar governando pelos próximos quatro anos.

“Reconstruímos a nossa cidade, modernizamos a gestão, retomamos a capacidade de investimentos, regularizamos a oferta dos serviços públicos, do pagamento dos servidores e fornecedores e agora projetamos ações pensadas para as gerações futuras. E é para dar continuidade a esse trabalho que apresentamos nossa candidatura à reeleição”, afirmou o prefeito.

Edvaldo detalhou ainda o “+ Aju – Plano de Estímulo à Atividade Econômica e Geração de Emprego e Renda”, um pacote bilionário de investimentos no turismo e em obras de infraestrutura, que engloba ainda o programa de refinanciamento de tributos municipais, para retomada da economia do pós-pandemia.

“Nesse momento de dificuldade, governar Aracaju exige preparo, capacidade, e conhecimento da cidade, e tudo isso nós já provamos que temos. Vimos o que ocorreu na gestão passada e sabemos qual foi o resultado da descontinuidade dos projetos que deixamos prontos, com recursos asseguradas. É por isso que buscamos mais um mandato, para que possamos dar continuidade a tudo aquilo que estamos fazendo e poder fazer ainda mais e melhor pelas pessoas que mais precisam”, concluiu Edvaldo.

