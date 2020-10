Entre 2018 e 2019, roubos de veículos caem 18,7% em SE

Os roubos e furtos de veículos apresentaram uma queda de 18,7% entre 2018 e 2019 em Sergipe. Os dados fazem parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), nesse domingo, 18. O resultado positivo comprova a eficácia do trabalho conjunto desenvolvido pelas Polícias Militar e Civil, em conjunto com a Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp), na redução da incidência desses crimes no estado.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, foram contabilizados 3.415 furtos e roubos de veículos em Sergipe durante o ano de 2018. Já no ano seguinte, 2019, os registros desses crimes caíram para 2.900. Assim, considerando os dois tipos penais, houve a redução de 18,7% na incidência de roubos e furtos de veículos em todo o estado de Sergipe.

O comandante do policiamento militar da capital (CPMC), coronel José Moura Neto, destacou que as operações policiais em paralelo com as informações repassadas pela população foram fundamentais para a redução na incidência de roubos e furtos de veículos no estado. O oficial ressaltou também que a troca de informações e ações conjuntas entre as Polícias Militar e Civil também é primordial para a continuidade do trabalho de combate à criminalidade.

“Essa redução reflete o planejamento e ações preventivas em todo o estado, principalmente nas vias de fronteira, tanto na saída da Grande Aracaju, quanto para outros estados. Instalamos barreiras fixas e móveis, aumentamos as operações policiais e temos um maior contato com a população, que tem nos informado de forma mais efetiva onde os grupos criminosos estão agindo. Assim, direcionamos o policiamento para coibirmos essas práticas delituosas”, detalhou.

O delegado Kassio Viana, da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), também reiterou que a redução dessas investidas criminosas é fruto do trabalho integrado entre as instituições que formam a segurança pública. Ele explicou que as diversas prisões advindas das ações e operações policiais em conjunto com as forças de segurança municipal, estadual e federal, assim como o trabalho pericial feito nos procedimentos investigativos, contribuiu diretamente para a queda nos roubos e furtos de veículos em Sergipe.

“A redução é fruto de um trabalho feito pela Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e também com a Guarda Municipal. É importante lembrar também que, no caso de roubos e furtos de veículos, os autores praticam vários crimes dentro de um determinado período. Então, quando você prende um suspeito de roubo de um carro ou de uma motocicleta, necessariamente, há uma redução no número de ocorrências”, frisou Kassio Viana.

