Mediação de conflitos: como construir laços durante isolamento social?

22/10/20 - 07:44:38

Esta pergunta foi respondida por especialistas em mediação de conflitos durante roda de conversa virtual disponível gratuitamente para acesso.

Com o isolamento forçado devido a pandemia da Covid-19, as famílias estão sendo obrigadas a conviver 24 horas por dia, sete dias por semana. Para muitos, melhor alternativa para superar o momento desafiador. Para outros, o momento não tem sido tão agradável assim. Afinal, o que antes não era costume, agora surge até como uma obrigação e há quem tenha dificuldades para manter uma boa convivência em seus lares.

Pensando nisso, o Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial – NAPPS – da Universidade Tiradentes tem tratado de temas sobre conflitos familiares durante o isolamento social. “Família construindo laços” foi o direcionamento da abordagem do último dia 02, no Youtube da Unit.

De acordo com a coordenadora do NAPPS da Unit, professora Kátia Araújo, a forma de resolver os conflitos em casa são hábitos naturais da convivência familiar. “Vivemos em um mundo de contraste muito grande. De um lado temos a necessidade da convivência social e do outro temos o isolamento individual. Já o modelo de família hoje é ampliado, não é composto somente por pai, mãe e filho. Por isso, as relações familiares têm que ser baseadas em amor e respeito para haver uma relação de boa convivência em seus lares”, pontua Kátia Araújo.

A advogada e mediadora de conflitos, Wilma Leuzer, deu sua contribuição: “Como não saímos durante esse período, podemos usar de alguns recursos para manter a boa convivência, amor e respeito ao próximo são basilares. Mesmo assim, muitas pessoas acabam buscando ajuda dos mediadores”.

Para finalizar o bate-papo virtual, o bailarino e coreógrafo do grupo GMA Dança, Gladson Santos, deu uma aula rápida de forró. “A dança pode ser um recurso da terapia para melhorar na convivência familiar”, conta.

Às famílias que estão passando por conflitos mais graves, o Departamento de atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) está realizando atendimento virtual com advogados e mediadores. Para entrar em contato basta ligar para o telefone 181.

Para assistir o evento na íntegra e de forma gratuita, basta acessar o portal: unit.br/lives.

Por Raquel Passos e Quésia Cerqueira