Otávio Sobral é denunciado por manipular depoimento de moradora

22/10/20 - 16:25:19

Uma moradora de Itaporanga D’Ajuda denunciou nesta quinta-feira, 22, a atitude manipuladora e a fake news realizada pelo prefeito Otávio Sobral, candidato a reeleição do município.

De acordo com a denúncia, uma senhora identificada como Josefina Possidônio recebeu a equipe de comunicação do candidato a reeleição do município, Otávio Sobral para prestar um depoimento favorável sobre uma ação nunca realizada em sua administração. Ao circular o vídeo no município, por meio de redes sociais, chegou como surpresa para Lígia Possidônio, filha da senhora entrevistada.

Em depoimento, Lígia Possidônio relata que a atual administração quis usar de má fé e manipular a sua mãe com depoimentos forjados. ” Minha mãe nunca recebeu uma cesta básica da atual gestão. Eles chegaram dando maçã e suco barato para ela. E, de surpresa foram filmando e forjando depoimento dela para denegrir a imagem da candidata a prefeita Gracinha Garcez”, relata.

Diante do fato, Lígia Possidônio foi até a delegacia regional de Itaporanga para denunciar a atitude do prefeito Otávio Sobral.

TDantas Comunicação