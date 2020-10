População dos conjuntos Marcos Freire I e II abraçam projeto de reeleição do Padre Inaldo

22/10/20 - 05:46:03

O som das buzinas foi o chamado usado pelo Padre Inaldo na última terça e quarta-feira, 20 e 21, para atrair as centenas de moradores dos conjuntos Marcos Freire I e II a virem às suas portas declarar o seu apoio ao seu projeto de reeleição. E a população atendeu! Em ambas as localidades não faltou receptividade e gestos de aprovação ao trabalho do atual gestor municipal.

Acompanhado de dezenas de carros o prefeito circulou pelas ruas das duas comunidades onde realizou a reestruturação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), construiu uma creche, reformou a unidade básica de saúde, reformou as Praças da Cultura e da Juventude, além de construir o novo espaço da feira livre.

E a receptividade não poderia ser melhor! A alegria e satisfação das famílias que foram as portas confirmam a aprovação da atual gestão e atestam que Nossa Senhora do Socorro decidiu continuar avançando.

Fonte e foto assessoria