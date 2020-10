“Quando alguém esconde algo é porque teme”, diz Astrogildo da Farmácia

22/10/20 - 13:57:48

Capela: Astrogildo vai criar um sistema de transparência inovador

O candidato a prefeito de Capela Astrogildo da Farmácia, lançou mais uma proposta do seu plano de governo nas redes sociais.

Desta vez, Astrogildo propôs a criação de um sistema de transparência inovador, na palma da mão, através de um site e aplicativo com informações atualizadas em tempo real e com um designer mais fácil e prático, para que toda população, inclusive os mais leigos tecnicamente e que não conseguem manusear o sistema atual exigido pelo Tribunal de Contas, possa acessar.

“Vamos criar um aplicativo onde o Capelense vai poder baixar e ter na palma da sua mão o relatório diário que demonstrará onde cada real do município foi investido. É dinheiro do povo e que deve ser fiscalizado pelo povo, sem maquiagem!”

ressaltou.

Astrogildo disse ainda que a falta de transparência é o primeiro indício da corrupção em prefeituras.

“Quando alguém esconde algo é porque teme. Os órgãos fiscalizadores estão aí denunciando diariamente gestores por falta de transparência, principalmente por esquemas de corrupção que retira o dinheiro do povo de forma ilícita. Nós queremos e vamos fazer diferente desses gestores. Nossa gestão será com o povo no poder!”, concluiu Astrogildo.

Astrogildo da Farmácia é filiado ao Podemos e tem como vice o ex-vereador Ninho da Renovel, do PSD.

Fonte e foto assessoria