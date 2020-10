Reunião na Azul Linhas Aéreas define novos voos para Sergipe

Aumento de voos diretos de Campinas para Aracaju e a volta do voo direto de BH prometem dinamizar a atividade turística em Sergipe

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, esteve reunido na manhã desta quinta-feira (22), em Barueri (SP), com o diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas, Marcelo Bento, e com o assessor da presidência, Ronaldo Veras, que confirmaram novos voos para Sergipe para a próxima alta temporada.

“Em dezembro, o voo direto de Campinas para Aracaju passa a ser diário, pois hoje ele acontece três vezes por semana. Em janeiro, iremos retomar um voo super importante, que é o de Belo Horizonte direto para Aracaju. Assim, contemplamos dois grandes mercados emissores de turistas para Sergipe, o interior de SP e Minas Gerais”, informou Sales Neto.

O secretário entregou para Marcelo Bento uma cópia da Lei 8.162 de 05 de outubro de 2020, encaminhada pelo governador Belivaldo Chagas e aprovada na Assembleia Legislativa, que dispõe sobre o tratamento diferenciado em relação ao ICMS do querosene da aviação para que essa ampliação de voos fosse possível. “Tudo isso só está acontecendo pela sensibilidade do governador Belivaldo Chagas em apostar no turismo, baixando a alíquota do ICMS do querosene da aviação e viabilizando essa ampliação de novos voos”, disse Sales Neto.

Também participaram da reunião, a gerente de Produtos da Azul Viagens, Giulliana Mesquita, e a gerente geral Cristina Yoshida, que confirmaram uma capacitação para agentes de viagens da Azul Viagens para o mês de novembro, além de montar um grupo de trabalho para produção de conteúdos de divulgação do destino Sergipe e Campanhas de Super Ofertas, tanto para agentes de viagens, quanto para vendas ao consumidor final dos pacotes de viagens (B2C).

Foto divulgação