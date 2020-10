Rui Brandão fora da disputa no município de Japaratuba

22/10/20 - 13:33:47

O juiz Rinaldo Salvino do Nascimento, da 11º Zona Eleitoral, município de Japaratuba, decidiu nesta quarta-feira, 22, pelo indeferimento do DRAP – ou Registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – da coligação “Governar com honestidade para todos”, que engloba o PT, o PSD e o Cidadania.

A fundamentação para o indeferimento decorre da falta da prestação de contas partidárias referentes aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, o PT de Japaratuba/se, “em face da omissão da agremiação no dever de prestá-las”, conforme anotou o magistrado na sentença.

A decisão simplesmente inviabiliza a continuidade da candidatura de Rui Brandão e de todos os candidatos a vereador pelo PT.