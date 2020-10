“Vamos promover uma gestão humana e sensível às demandas”, afirma Danielle

22/10/20 - 12:20:40

Nesta quarta-feira, 21, foi a vez da Farolândia receber a visita da candidata a prefeita de Aracaju, a delegada Danielle Garcia 23 (Cidadania). Acompanhada do seu candidato a vice-prefeito, Valadares Filho (PSB), ela percorreu o bairro, destacando seus compromissos para a gestão da capital e ouvindo as demandas apresentadas pelos moradores.

“Entrei na política porque acredito que posso fazer diferente do que aí está. Com o apoio dos aracajuanos vamos vencer a eleição para promover uma gestão humana e sensível aos problemas enfrentados pela população. Uma administração que vai buscar as soluções definitivas e trazer o desenvolvimento para a nossa cidade”, destacou Danielle.

Valadares Filho destacou que o sentimento de mudança só aumenta. “O anseio pelo trabalho diferente, por novas propostas e por cuidar das pessoas tem feito nossa futura prefeita Danielle Garcia crescer cada vez mais. A Farolândia deu mais uma prova de que agora é 23”, afirmou.

Fonte e foto Ascom/Danielle Garcia