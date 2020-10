A Força do Querer- Zeca bate em Ruy por causa de Ritinha: ‘Só vai casar com ela se eu deixar’. Caminhoneiro lembra ao atual da ‘sereia’ que ainda está casado com ela no papel e os dois trocam socos

Zeca (Marco Pigossi) chega na oficina de Abel (Tonico Pereira) e dá de cara com Ruy (Fiuk). Sem saber que o local pertence ao pai do ex de Ritinha (Isis Valverde), o atual marido da “sereia” leva o carro para o conserto e é surpreendido pela revolta do caminhoneiro, que lhe dá um soco:

“Isso aqui é aquele desgraçado que levou Ritinha lá de Parasinho. Não é porque levou Ritinha não, porque me fez bem em tirar aquela cobra da minha vida. É porque você me fez de besta, me fazendo levar aquela carta para dar o bote”, avisa Zeca. Ruy o encara e revida: “Te paguei bem, não foi? Eu já casei com ela”. O filho de Eugênio (Dan Stulbach) deixa o rapaz ainda mais irritado com a resposta e, aos berros, Zeca aproveita para lembrar que ainda é casado no papel com Ritinha: “Você só vai casar se eu quiser. Se eu deixar! E se aparecer de novo aqui, eu te mato!” Fonte/Foto: globo.com

23/10/20 - 12:03:11