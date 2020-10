ALIMENTAÇÃO ESTRAGADA: SAMUEL VAI CONVIDAR SECRETÁRIO PARA IR A ALESE

23/10/20 - 05:54:26

O deputado capitão Samuel Barreto informou em suas redes sociais que irá convidar o secretário de justiça de Sergipe, para ir à Alese para explicar sobra as denúncias de alimentação nos presídios e que estariam sendo fornecidas no Copencam e no presídio de Socorro, nas alas feminina e masculina.

Segundo o deputado Samuel, ele teria recebido denúncia de que a “alimentação azeda quase todos os dias no Copecan e Presídio de Socorro (masculino e feminino). Detentos com problemas gástricos,passando fome por fornecimento de alimentação de péssima qualidade”, diz o deputado.

As informações são de que, antes a alimentação era feita nos próprios presídios e, dificilmente tinha reclamação, porém, foi tomada decisão de acabar com as cozinhas e licitar a alimentação para ser entregue pronta nos presídios, e que são feitas em outro local.

Nesta quinta-feira (22), Samuel disse que “vamos convocar a Secretaria de Justiça para que vá a Assembleia Legislativa explicar o que está acontecendo e quais as medidas que serão tomadas para evitar fornecimento de alimentação estragada aos detentos.

O parlamentar diz que “recebemos denúncias repetidas há mais de 30 dias sobre a alimentação estragada fornecida aos detentos e não podemos aceitar que o estado pague por alimentação de qualidade e seja fornecida estragada”.

Sobre alimentação a detentos, Samuel explica que a forma de tratar e alimentar seres humanos confinados “posso falar de cátedra, já que hoje a instituição Batalhão da Restauração fornece alimentação de qualidade a mais de 100 residentes todos os dias. Pagar a pena sim, mas de forma que sejam tratados como seres humanos”.