Avança Sergipe: Belivaldo Chagas autoriza os novos trechos da Orla Sul em Aracaju

23/10/20 - 12:24:13

A ampliação da infraestrutura turística do estado é um dos eixos do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe

O governador Belivaldo Chagas, na manhã desta sexta-feira (23), assinou ordem de serviço para adequação urbanística dos trechos 2 e 3A da Orla Sul. Serão investidos, somados os dois trechos, o equivalente a R$ 15.910.288,52.

“Um novo cartão postal já começa a se desenhar. Com as obras do primeiro trecho, já em execução, e esses dois trechos que estamos assinando hoje, mais a recuperação da rodovia, você chega aqui, em Aracaju, e tem a certeza que ao final será a orla mais bonita do Brasil”, comemorou Belivaldo Chagas.

A ampliação da infraestrutura turística do estado é um dos eixos do Programa de Recuperação da Economia – Avança Sergipe. O objetivo é acelerar a recuperação da economia sergipana, no momento posterior às medidas de isolamento social e de restrição ao funcionamento de setores econômicos, tomadas no enfrentamento aos efeitos da pandemia da Covid-19.

“Quando a gente viu a necessidade de aquecer a economia por conta dos prejuízos provocados pela pandemia, a gente fez todo um esforço, primeiro para conseguir liberação dos R$ 200 milhões da Caixa Econômica Federal, que hoje já é uma realidade, as rodovias já estão sendo reconstruídas, as ordens de serviço foram assinadas e, automaticamente, as obras já começaram, agora com essa intervenção na área turística que o Governo realiza, ajuda na geração de mais empregos, mais renda e a economia fica aquecida”, enfatizou o governador.

O projeto total da Orla Sul tem início a partir da intersecção da Avenida Santos Dumont com a Rua Deputado Clóvis Rollemberg, no bairro Atalaia, seguindo a faixa litorânea da Rodovia Inácio Barbosa (SE-100) até a Praia do Viral, no limite com o município de Itaporanga D’Ajuda, totalizando quatro trechos que somados a recuperação da rodovia, terão investimentos previstos na ordem de R$ 85 milhões.

“Faremos uma licitação específica para a recuperação de parte da rodovia SE 100, que é a rodovia Inácio Barbosa. Acredito que até o mês de novembro iremos licitar e se tudo ocorrer bem, creio que em fevereiro a gente inicie a obra de recuperação da rodovia” disse o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ubirajara Barreto.

“Essa obra do Governo do Estado vem complementar um equipamento fantástico que a gente tem em Aracaju, que é a nossa Orla, conhecida nacionalmente pela melhor infraestrutura do Brasil. Essa é uma preocupação do governador Belivaldo Chagas, por saber que investir no turismo traz retorno. As nossas praias já são grandes produtos, mas essa obra vem consolidar e complementar ainda mais as nossas belezas naturais, com uma infraestrutura capaz de trazer mais lazer para os sergipanos e turistas. É uma obra extremamente importante que vai marcar essa gestão para gerações futuras”, disse o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto.

Trecho 2

Serão investidos R$ 2.770.002,12, numa extensão de 866 metros. O trecho 2 tem início no final do trecho 1 (já em execução) e vai até a rótula do Loteamento Aruana, área que contempla os 17 bares existentes e construídos pela P.M.A. Nesse trecho está previsto a reforma e implantação de calçadas e ciclovias; 02 quadras de vôlei; 01 quadra poliesportiva; 03 passarelas de concreto; 04 áreas de apoio para piquenique, implantação de equipamentos de ginástica; construção de 17 abrigos para bares existentes; construção de Posto Policial; construção de Estação PCD; construção de área de apoio para ambulantes e banhistas, inclusive com banheiros; implantação de equipamentos lúdicos; implantação bicicletário; construção de 02 Postos Salva-Vidas; construção de arquibancada em concreto.

Trecho 3A

Nos serviços de adequação urbanística do trecho 3A, serão investidos R$ 13.140.286,40, numa extensão de 1.880 metros. O trecho 3A tem início na rotula do Loteamento Aruana e vai até o Bar Maré Mansa, contemplando um conjunto de 22 bares. Entre as principais intervenções: implantação de ciclovias e calçadas; 09 bolsões de estacionamento com 262 vagas; readequações geométricas da rodovia para ordenamento e melhoria do tráfego; construção de estação PC, inclusive com WC’s; implantação de 03 espaços infantis/ equipamentos de ginastica; centro de informações turísticas; construção de 1500 de mureta/ banco; prédio para feirinha de praia; rede de esgotos sanitários; rede de drenagem pluvial; bicicletário; 04 lombofaixas; criação e implantação da praça da rede; estações de descanso coberto; recuperação ambiental e paisagística através da inserção de espécies vegetais.

Trecho 1 em execução

O trecho 1, já em execução, abrange as intervenções no lado esquerdo da Rodovia SE-100 no sentido Atalaia/Mosqueiro, com início a partir da Rua deputado Clovis Rollemberg até a proximidade do Loteamento Aruana (no final do Tecarmo). Os serviços correspondem à implantação de ciclovia e calçadas com acessibilidade (rampas, piso tátil e sinalização vertical e horizontal), criação de bolsões de estacionamento e áreas contendo aparelhos de ginástica, brinquedos, espreguiçadeiras, esculturas e bicicletário e a construção de cinco passarelas de acesso ao mar. Além disso, será feita a reconstrução da área do deque do banho doce, construção de mureta/banco linear em todo o perímetro e implantação de projeto paisagístico através da inserção de espécies vegetais nativas. O investimento é de R$ 8.341.520,63 provenientes do governo do Estado.

