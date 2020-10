CDL RECEBE DANIELLE GARCIA E ENTREGA DOCUMENTO COM PLEITO DA CLASSE

23/10/20 - 17:30:09

A Câmara de Dirigentes e Lojistas de Aracaju (CDL) recebeu, na quinta-feira (22), a candidata a prefeita de Aracaju, delegada Danielle Garcia (Cidadania), e seu candidato a vice, Valadares Filho (PSB). Na oportunidade, o presidente da CDL, Breno Barreto, e o superintendente, Edmilson Dias, entregaram aos candidatos um documento com os pleitos dos comerciantes.

Entre as sugestões apresentadas estão: a reforma dos calçadões; melhoria da iluminação pública nos centros comerciais; reduzir a burocracia e simplificar os processos para o funcionamento e inovação das empresas locais; desenvolver programas de mobilidade urbana, dentre outros. “Nossa intenção é reforçar que a instituição visa o diálogo com a gestão municipal. Como este ano não podemos realizar o evento com os candidatos, elaboramos esse documento com as sugestões que foram discutidas com a diretoria e os comerciantes”, explicou Breno Barreto.

Ao tomar conhecimento dos itens descritos no documento, a candidata Danielle Garcia ressaltou que diversos pleitos já constam no Plano de Governo. “É muito bom ver que o que vocês pensam está em sintonia com nossas ideias. Em nossa gestão implementaremos, sim, estas sugestões. Vamos fazer uma PPP para revitalização completa do Centro Comercial, além de instituir programas como o IPTU Empreendedor, o IPTU Verde e o IPTU Cultural”, detalhou.

Danielle disse ainda que cresceu em família de comerciante e sabe as dificuldades enfrentadas. “Meu pai foi comerciante, enfrentou muitas dificuldades na época. Eu sei exatamente o que os lojistas estão passando. O trabalho que iremos desenvolver na prefeitura tem como objetivo reativar o comércio e também vai contribuir com a recuperação econômica de Aracaju”, salientou.

Da Assessoria da Candidata