CENSO PREVIDENCIÁRIO: RETORNO PRESENCIAL NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 26

Visando oferecer uma nova opção aos servidores inativos e pensionistas do Estado, o Governo do Sergipe, através do Sergipe Previdência, retornará o atendimento presencial do Censo Previdenciário nesta segunda-feira (26), na sede do Instituto. Seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde quanto aos cuidados em relação à pandemia do Coronavírus, a proposta dessa nova etapa é dar maior fluxo à efetivação do Censo e, com isso, atender, até o dia 31 de dezembro de 2020, aos mais de 3500 servidores inativos e pensionistas pendentes com o programa.

Para a realização do Censo, será exigido o agendamento prévio, através do link disponível no site do Sergipe Previdência (https://agendacenso.com.br/sergipe) ou pelos telefones (79) 3142-8080 (ligação), e 99876-9473 e 99659-0312 (whatsapp, somente mensagem).

Mesmo com o retorno do atendimento presencial do Censo Previdenciário, será mantida a modalidade online. No caso do atendimento presencial, o agendamento deverá ser efetuado, necessariamente, até o dia 16 de dezembro. Após esse prazo, o atendimento presencial será exclusivo para os servidores inativos e aposentados já agendados. Portanto, quem não tiver reservado sua vaga dentro deste período, não poderá mais agendar. Outro ponto que é válido destacar é em relação aos servidores ativos, que ainda estão pendentes com o recadastramento do Censo, a orientação é que o procedimento deve ser realizado em seu órgão de origem.

Na opção de atendimento online, o segurado deve enviar os documentos exigidos digitalizados, nos formatos colorido e em PDF ou JPEG, para o email censo.sergipe@sergipeprevidencia.se.gov.br e/ou para a sede do SergipePrevidência, localizada na Praça General Valadão, nº 32, Bairro Centro, CEP 49010-520 – Aracaju/SE. De acordo com o diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima, a retomada do Censo Previdenciário presencialmente objetiva zerar, o mais breve possível, o número de servidores aposentados e pensionistas pendentes com a atualização cadastral.

Confira aqui toda a documentação necessária para servidores inativos, pensionistas e dependentes previdenciários.