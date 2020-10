Covid-19 registra 268 novos em Sergipe, com seis mortos

23/10/20 - 19:34:33

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta-feira, 23, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 268 casos e seis novos óbitos. Em Sergipe, 83.407 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 2.163 morreram. Todos os seis óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 75.144 pacientes foram curados.

Os seis óbitos foram: homem, 67, morador de Aracaju, sem comorbidades; homem, 62 anos, da Barra dos Coqueiros, com hipertensão e neoplasia; mulher, 63 anos, de Itabaianinha, com hipertensão e pneumopatia crônica; mulher, 79 anos, de Itaporanga, com com doença pulmonar obstrutiva crônica e obesidade; homem, 53 anos, de Poço Verde, com diabetes; e homem, de 68 anos, residente de São Cristóvão, com diabetes.

Foram realizados 187.871 exames e 104.464 foram negativados. Estão internados 209 pacientes, sendo 92 em leitos de UTI (67 na rede pública, sendo 66 adultas e 1 pediátricas; e 25 na rede privada, sendo 25 adultas e 0 pediátricas) e 117 em leitos clínicos (87 na rede pública e 30 na rede privada). São investigados mais seis óbitos. Ainda aguardam resultado 858 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.