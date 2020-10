Crianças e adolescentes podem se inscrever no Projeto Gratuito Jovens Cantores

23/10/20 - 12:41:48

Inscrições vão até 31 de outubro. Meninas de 9 a 16 anos e meninos de 9 a 13 anos que estejam matriculados em escolas da rede pública ou privada podem participar. Projeto oferecerá oficinas de formação e aprimoramento musical com o Maestro Sérgio Cunha, professor de diversos talentos do The Voice Kids e Dra. Sílvia Pinho, fonoaudióloga de artistas da TV e da música nacional.

Recentemente no Hotel Sesc Atalaia foram assinados os contratos que deram início ao Jovens Cantores do Brasil em Sergipe, um projeto de formação e aprimoramento musical, com cursos gratuitos para crianças e adolescentes de 09 a 16 anos, aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura – Pronac 179371. Serão realizadas 40 oficinas, sempre aos sábados. Ao final do ciclo de Oficinas, o Coral se apresentará em 8 concertos, em Aracaju, e todas as apresentações serão gratuitas, com livre acesso da população. Para participar A primeira etapa da Seletiva será online. Os candidatos deverão enviar um vídeo de até 1 minuto e 30 segundos, via whatsApp, para o número (79) 99660-8877, dizendo seu nome, idade, cidade onde mora, escola em que estuda e porque quer fazer parte do Coral. Em seguida deverá cantar a música “Parabéns a você”, e logo após cantar um trecho de uma música de livre escolha. Inscrições vão até 31 de outubro.

Para ingressar no coral, os candidatos serão submetidos a um teste de afinação e ritmo, não sendo necessário ter experiência musical. Os testes serão abertos à todas as crianças e adolescentes do Estado de Sergipe, que estejam devidamente matriculados em Escolas da rede pública ou privada. A primeira etapa da Seletiva será online. A Seletiva presencial, para os classificados, vai acontecer na UNIT Farolândia, Av. Murilo Dantas, 300, no prédio Tiradentes Innovation Center, em data e horário a serem divulgados em breve.

As crianças e jovens escolhidos na seletiva presencial passarão por uma avaliação otorrinolaringológica completa que será realizada pelos profissionais da Otocenter Sergipe. Este serviço será totalmente gratuito, respeitando as medidas de segurança recomendadas pelas Autoridades de Saúde.

As Oficinas, que também serão realizadas no mesmo espaço, terão início em janeiro de 2021. As datas serão divulgadas posteriormente.

Os Diretores do Projeto

A fonoaudióloga Dra. Silvia Pinho, têm anos de experiência na preparação vocal e acompanhamento de cantores mirins nas áreas de Teatro Musical como: School of Rock, Annie, A noviça Rebelde, dentre outros em São Paulo e Rio de Janeiro; preparação vocal de cantores para programas de TV como o The Voice da TV Globo; Talentos da TV Cultura; Programa Raul Gil do SBT e Canta Comigo da Record TV.

Atualmente é preparadora vocal do grupo musical BFF GIRLS. Foi também preparadora vocal dos grupos Bros’ e Rouge.

Para o Coral Jovens Cantores do Brasil o trabalho fonoaudiológico incluirá: participação no processo seletivo das crianças por suas aptidões vocais e interpretativas, juntamente com o maestro Sérgio Cunha; avaliação vocal detalhada da população selecionada e acompanhamento do exame otorrinolaringológico, correlacionando achados vocais aos achados orgânicos; treinamento vocal individual no caso das crianças que apresentarem pequenas alterações orgânicas passíveis de fonoterapia; treinamento e técnica vocal para o grupo todo durante as oficinas; aulas sobre a história dos grandes compositores; participação ativa nas apresentações do coral.

Maestro Sérgio Cunha

Maestro e cantor Sérgio Cunha tem 33 anos de experiência como regente de coros adulto e infantojuvenis.

Como cantor, foi premiado em todos os concursos dos quais participou com destaque para o Concurso nacional Eleazar de Carvalho e o Concurso Internacional de Canto Bidu Sayão, concorrendo com cantores do Brasil, Estados Unidos e diversos países da Europa. Ampla experiência em técnica vocal e canto lírico, é especialista em canto pela UFU – Uberlândia tendo realizado cursos e master Classes de técnica vocal no Brasil e Europa.

Como maestro e cantor dirigiu e atuou em óperas, musicais e concertos com importantes obras de compositores da música erudita e popular.

Desde 2005, realiza trabalho de técnica do repertório lírico e crossover, dirigido pela renomada fonoaudióloga Dra. Sílvia Pinho com quem desenvolve a importante parceria junto ao projeto Jovens Cantores do Brasil em Aracaju.

Diretor da Classe de Canto Sérgio Cunha realiza acompanhamento de cantores com projeção nacional, inclusive com participações no The Voice Kids da TV Globo e grandes produções do cenário lírico, nacional.

A iniciativa tem o patrocínio da universidade Tiradentes-UNIT, Otocenter, Banco do Nordeste, Colégio Amadeus e Fecomércio Sesc.

Para o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, professor Saumíneo Nascimento, é uma honra para Universidade Tiradentes apoiar esta iniciativa. “Agradecemos à direção do projeto Jovens Cantores do Brasil por escolher Sergipe para realizá-lo. Para a Unit, que tem o cerne dos valores e princípios baseados em ações de responsabilidade social, acreditamos que deste projeto surgirão talentos que muito vão orgulhar o estado”, considera.

De acordo com o Diretor-presidente da Otocenter, Prof. Dr. Jeferson d’Avila, o projeto possui extrema importância para o estado.” Estamos muito agradecidos ao Maestro Sérgio Cunha e a fonoaudióloga Dra. Silvia Pinho por trazerem esse projeto de nível nacional para Sergipe”, afirma.

Dr. Daniel d’Avila, Diretor clínico da Otocenter, falou sobre o trabalho de assistência à saúde vocal das crianças e adolescentes do projeto. “É uma grande satisfação para nós poder proporcionar o cuidado à saúde em otorrinolaringologia, faremos um trabalho de prevenção à saúde vocal, principalmente reforçando o tripé da melhor performance com uma equipe especializada composta de professor de canto, fonoaudiólogo e otorrinolaringologista”, explica.

O Superintendente do Banco do Nordeste do Brasil – BNB, Antonio Cesar de Santana, ressaltou a importância da formação musical e lírica para as crianças adolescentes. “Esse é um projeto de inclusão cultural, onde iremos atender jovens que vão ter o sonho de receber uma formação musical e lírica, um grande presente para o nosso estado”, destaca.

O Diretor do Colégio Amadeus e Presidente da FENEN Sergipe, Professor Renir Damasceno, falou sobre a expectativa do projeto. “Estamos muito empolgados em criar novos talentos para a música”, comemora.

O Presidente do Sistema FECOMÉRCIO \ SESC \ SENAC Laércio Oliveira, destacou a escolha do estado de Sergipe para o início da ação. “Esse projeto já nasce grandioso, e que nunca esqueçamos que ele começou aqui, no estado de Sergipe, mesmo que ele também se desenvolva em outros estados, Sergipe sempre será a matriz”, finaliza.

Fonte e foto: Rodrigo Alves, Assessor de Imprensa do Projeto Jovens Cantores do Brasil.