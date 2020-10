Dois homens suspeitos de estupro são presos em Simão Dias

23/10/20 - 14:04:16

Dois homens foram presos suspeitos de praticar estupro de vulnerável no município de Simão Dias. Os crimes foram praticados entre o final de setembro e o mês de outubro deste ano. As detenções ocorreram durante a tarde dessa quinta-feira (22).

De acordo com o delegado Clever Farias, as vítimas são crianças do sexo feminino. Um dos crimes foi praticado em 29 de setembro, no Centro de Simão Dias. Já a outra ação criminosa, aconteceu no dia 12 de outubro, em um Povoado da Zona Rural da cidade. As vítimas estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar.

“A pedofilia é uma perversão que leva um indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças, sendo considerada uma psicopatologia, com possibilidade de reiteração da prática criminosa, motivo pelo qual a prisão é essencial para resguardar a integridade física das crianças de nosso município”, complementou o delegado.

Os investigados foram indiciados pela prática de estupro de vulnerável. Eles foram presos e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.