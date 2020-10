Dr Valberto bate novo recorde de participação em sua live sobre seu Plano de Governo

23/10/20 - 09:22:21

Em sua quarta live o candidato a prefeito de Propriá Dr Valberto e seu vice Rafael Sandes, realizada na noite desta última quinta-feira, 22, atingiu a impressionante marca de mais de 838 visualizações simultâneas. Os números impressionam mais se formos analisar que 70% dessas participações são de jovens propriaenses.

Levando-se em conta que no Brasil a uma tendência de a maioria das pessoas não tem o hábito de ver horário político ou debates. Isso demonstra que os jovens da cidade são politicamente ativos e estão interessados em conhecer os planos de governo dos candidatos que irão governar a sua cidade por quatro anos. Eles são exigentes e querem propostas que não sejam fantasiosas, mas eficazes, que realmente tragam mudanças para cidade. Os jovens propriaenses pensam no futuro e querem candidatos que possam trazer um futuro próspero e promissor para cidade e para eles.

Em sua quarta live Dr Valberto e Rafael Sandes abordaram o tema: turismo e geração de emprego, onde foram bastante elogiados pelo seu Plano de Governo, que visa transformar a Princesinha do São Francisco num polo turístico promissor. Além das belezas locais a cidade ainda conta com uma localização privilegiada entre as cidades circunvizinhas da Região do Baixo São Francisco, sem falar no conteúdo histórico e cultural. Os candidatos querem mais do que o turismo tradicional, eles pretendem atrair empresas desse setor para o turismo ecológico e de aventuras, consequentemente gerando muitos empregos diretos e indiretos.

Fonte e foto assessoria