EDVALDO NOGUEIRA PERDE QUATRO LIMINARES CONTRA RODRIGO VALADARES

23/10/20 - 11:02:22

As críticas e cobranças realizadas por Rodrigo Valadares à atuação de Edvaldo Nogueira em Aracaju, tem intimidado o atual prefeito, que foi procurar recursos judiciais para tentar parar o candidato bolsonarista e se livrar do “julgamento” do povo.

Somente nestes últimas semanas, a Justiça Eleitoral desconsiderou quatro pedidos de liminar feitas por Edvaldo contra Rodrigo Valadares, solicitando a retirada de publicações feitas em redes sociais.

Nas mensagens em que Edvaldo alegou constar propaganda negativa e pleiteava direito de resposta, o candidato bolsonarista fez críticas à atuação do atual prefeito no combate à pandemia e refere-se às recentes operações da Polícia Federal no hospital de campanha do município.

Entretanto, a Justiça não entendeu que ocorreram os atos apresentados pela acusação, indeferindo as liminares e encerrando o caso com mais quatro vitórias de Rodrigo contra Edvaldo.

Por Luísa Passos

Foto assessoria