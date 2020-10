Edvaldo surfa na divisão da direita

23/10/20 - 10:12:07

Por Adiberto de Souza *

A 2ª pesquisa feita em Aracaju pelo Ibope reforça o que disse antes da campanha o experiente político José Carlos Machado (DEM): dividida, a direita vai facilitar a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). Não bastasse a divisão temida por Machadão, os adversários do pedetista ainda estão brigando entre si. Divulgada, ontem, pela TV Sergipe, a consulta mostra que a delegada Danielle Garcia (Cidadania) e o deputado Rodrigo Valadares (PTB) estão reeditando o mortal “abraço de afogados”. E nessa briga particular, o petebista está levando vantagem, pois além de ter crescido de 6% para 10%, viu a adversária cair de 21% para 19%. A pesquisa também mostra o candidato petista Márcio Macedo (6%) patinando em um dígito e seriamente ameaçado de encerrar a sua participação na campanha já no 1º turno. Caso isso ocorra, será a primeira vez, desde o distante 1996, que o PT ficará de fora do 2º turno das eleições em Aracaju. Faltando menos de um mês para os eleitores irem às urnas, Edvaldo Nogueira deve manter o discurso de paz e amor, enquanto seus adversários vão precisar fazer das tripas coração para impedir que o prefeito conquiste um novo mandato. Não será tarefa fácil, porém em política tudo é possível. Aguardemos, portanto!

Briga de foice

Na concepção da delegada Danielle Garcia (Cidadania) o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) não passa de um moleque. A prefeiturável negou se incomodar com as críticas feitas a ela pelo petebista: “Quem é Rodrigo na fila do pão?”, questionou. Ao tempo em que negou que esteja escondendo o senador Alessandro Vieira (Cidadania) de sua campanha, Danielle cobrou de Valadares que exponha a aliada e ex-deputada federal Cristiane Brasil (PTB), presa até um dia desses, sob a acusação de receber propina e participar de um esquema de fraudes em licitações. Misericórdia!

Batendo em retirada

Não será surpresa se a Petrobras retirar da lista de prioridade o projeto de produção em águas profundas na costa de Sergipe. Esta previsão foi feita pelo Jornal Valor Econômico ao analisar o novo plano estratégico da petrolífera, a ser divulgado em detalhes no próximo mês. Prevista para 2024 dentro do plano 2020-2024, a primeira plataforma do projeto em águas sergipanas é considerada no momento, nas apresentações institucionais da Petrobras, como “ em estudo”. Vixe!

Asa dura

A Azul Linhas Aéreas vai retomar em dezembro os voos diários entre Aracaju e Campinas (SP). A boa notícia foi dada ao secretário de Turismo, Sales Neto, pelo diretor de Relações Institucionais da companhia, Marcelo Bento. O distinto também prometeu para janeiro de 2021 reiniciar o voo direto entre Belo Horizonte e a capital sergipana. Segundo Sales, “tudo isso é fruto da sensibilidade do governador Belivaldo Chagas, que autorizou a redução da alíquota do ICMS do querosene da aviação”. Ah, bom!

Grana na cueca

O senador Chico Cueca (DEM) precisa ser informado que a sua nefasta prática de esconder dinheiro nas roupas íntimas está fazendo escola em Sergipe. O aluno mais aplicado do demista aqui na terrinha é Vanzinho de Altos Verdes (PSD), candidato a vereador em Carira. Flagrado com R$ 15 mil entocados na cueca, o dito cujo jurou que a grana era limpa, porém os policiais que o prenderam afirmaram que o dinheiro cheirava mal. Depois do tradicional “perguntado” na delegacia, o candidato foi colocado em liberdade. Danôsse!

Lá como cá

O presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix, não pode reclamar da baixa performance de Almeida Lima (PRTB) na disputa pela Prefeitura de Aracaju. Assim como Almeidinha, que aparece na pesquisa do Ibope com apenas um pontinho, Fidelix também patina com mísero 1% na campanha eleitoral em São Paulo. Como é o dono do PRTB, Levy já está de olho nas eleições para presidente da República em 2022, cargo que disputa, sem sucesso, desde 2010. Home vôte!

Dia de posse

Será nesta sexta-feira, a posse da nova diretoria da Sociedade Médica de Sergipe (Somese). O médico Hesmoney Ramos de Santa Rosa será empossado como o novo presidente da entidade para o triênio 2020-2023. Por conta do isolamento social e dos protocolos de combate ao coronavírus, a solenidade será online. É possível assisti-la, a partir das 20h, através da plataforma Zoom e pelo canal da Somese no YouTube. Prestigie!

Benefício criticado

E o empresário Milton Andrade (PL) tem criticado o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) por ter lançado agora um Programa de Recuperação Fiscal. Segundo ele, Aracaju atravessou a maior crise econômica da história (2015 a 2018), depois a pandemia, sem que houvesse o benefício fiscal: “A 50 dias da eleição, lança um Refis eleitoreiro. É desafiar nossa inteligência”, se queixa. Resta saber se Milton Andrade falou como empresário ou como futuro secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, cargo que lhe foi prometido pela candidata a prefeita Danielle Garcia. Marminino!

Compra de votos

Um abelhudo garante que até a madrugada do dia 15 de novembro, os eleitores do interior sergipano ficarão aguardando os milhares de animais silvestres prometidos pelos candidatos. Muitos até já arranjaram locais para esconder da Polícia as Garças (R$ 5), Araras (R$ 10), Micos-Leão-Dourado (R$ 20), Onças (R$ 50) e Garoupas (R$ 100), que serão entregues na calada da noite. Os eleitores mais esperançosos torcem que o Lobo-Guará (R$ 200) também seja transportado nas criminosas malas pretas dos compradores de votos. Haja cuecas!

* É editor do Portal Destaquenotícias