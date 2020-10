EM SERGIPE, 247 DENÚNCIAS FORAM RECEBIDAS PELO APLICATIVO PARDAL

O aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral para uso gratuito em smartphones e tablets, a cada eleição está disponível para download nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. O aplicativo existe desde 2014, mas foi aprimorado ao longo de cada pleito.

A ferramenta possibilita aos eleitores denunciarem infrações durante as campanhas eleitorais, atuando como fiscais da eleição e importantes atores no combate a irregularidades eleitorais. Para as Eleições 2020, existem diversas novidades, como a possibilidade de justificar a ausência às urnas pelo App.

Em Sergipe, os municípios que registraram o maior número de denúncias até o momento foram Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, com 26 denúncias de propaganda irregular cada. Em seguida, Barra dos Coqueiros (22), Ribeirópolis (19) e Siriri (17).

O Pardal

Desenvolvido em 2012 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), no pleito de 2014, a ferramenta também foi utilizada de forma experimental por alguns estados. Desde as Eleições Municipais de 2016, o aplicativo passou a ser adotado pela Justiça Eleitoral em todo o país. Já em 2018, o sistema de triagem das denúncias foi aprimorado a fim de facilitar o trabalho de apuração por parte dos TREs e do MPE.

Acesse também a versão para desktop no link: https://pardal.tse.jus.br/pardal-web/pages/noticia-denuncia/manter.faces?uf=se

Fonte TRE/SE