Fábio Porchat lembra grave acidente por causa de uma decepção amorosa. Humorista refletiu sobre seu casamento com Nataly Mega: ‘Ela recarrega a minha bateria’

Quem nunca levou um fora que atire a primeira pedra! Fábio Porchat sabe bem como dói ser abandonado pela pessoa amada. Em um papo com Angélica no podcast do Simples Assim, o humorista revelou que sofreu um grave acidente por causa de um amor sem final feliz.