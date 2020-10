Ginastas do Sergipe participam do Grande Prêmio de GR que acontece na Colômbia

23/10/20 - 05:34:04

19 atletas do Club Sportivo Sergipe de Ginástica Rítmica – CTE Thalyta Almeida, participam neste sábado (24) e domingo (25), da 2ā edição do Gran Prêmio Bacatá de GR virtual, tendo como palco central Bogotá, na Colômbia.

Como aconteceu na 1ā edição, em agosto deste ano, as atletas, em sua grande maioria, participaram de suas casas ou clubes, cada uma representando o seu país de origem. Essa formatação foi necessária devido as medidas de prevenção contra a COVID-19.

Entre as sergipanos que participarão da competição se destacam atletas como Aessa Juliana (12), Isabela Roberta (15) e Maria Beatriz (14), que vêm se preparando de forma intensa durante todo o mês de outubro. Para a técnica da equipe Thalyta Almeida, uma competição Internacional como essa não só incentiva as atletas para a manutenção dos treinos como ajuda a testar o nível técnico delas. “Sem dúvida as meninas se sentem mais estimuladas a treinar e alcançam um bom rendimento. Também não deixa de ser uma forma de avaliar como elas estão em relação as outras atletas de países diferentes”, afirmou.

A programação começa no sábado das 9h às 17h30, o mesmo acontece no domingo e será transmitida pelo canal do YouTube da Academia de Ginástica Rítmica de Bogotá (Rhythmic Gymnastics Academy Bogotá) no link a seguir: https://www.youtube.com/channel/UCDStKrrPl1UfEcSp1_sd2pA

Fonte e foto assessoria: Ascom CTETA – 4P Comunicação Integrada.