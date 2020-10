Goretti Reis solicita que profissionais do Hospital de Lagarto não sejam transferidos

23/10/20 - 06:28:03

Também durante a sessão dessa quarta-feira, 21, a deputada estadual Goretti Reis (PSD), aproveitou a presença da secretária de Estado da Saúde, Mércia Simone de Souza, para solicitar, a pedido dos profissionais que trabalham no Hospital Regional de Lagarto, que hoje faz parte da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), para que não sejam transferidos da cidade e sim cedidos a outros órgãos situados em Lagarto. Com a mudança a Universidade Federal de Sergipe assumiu o Hospital e os profissionais que prestaram concurso, há época, para assumir os cargos, as vagas eram especificas para Lagarto.

Goretti alegou ser um transtorno para esses profissionais serem transferidos. “Fizeram suas vidas na cidade. Muitos constituíram família. Peço para que se não houver possibilidade de cessão, que seja avaliado caso a caso, para que não sejam prejudicados”. A secretária Mércia informou que não existe a possibilidade de cessão, já que os cedidos estão sendo convocados a retornarem ao órgão de origem, mas que será avaliado individualmente, caso a caso, para verificar a possibilidade de transferência para um município próximo onde exista uma unidade.

Por Assessoria Parlamentar