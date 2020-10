ITABAIANA EMPATA COM O POTIGUAR EM 1 A 1 EM NATAL E PERMANECE NO G4

O Itabaiana conquistou um grande resultado na tarde desta quinta-feira (22), na Arena das dunas em Natal-RN. O time sergipano empatou em 2×2 com o Potiguar foi a 11 pontos e permanece no G4 do Grupo A4 que é liderado pelo ABC com 15 pontos. Depois vem Vitória da Conquista-BA com 13 e Central-PE com 12 pontos ganhos.

O resultado parecia que seria um desastre para ao sergipanos e que o Potiguar poderia devolver o placar de 4×1 do último domingo. Logo no início da partida o Potiguar fez 2×0 com Palominha e Ketson. Ainda no primeiro tempo, William Moreira diminuiu para o Itabaiana. No final do segundo tempo com um jogador a mais, o Itabaiana empatou com gol de Thiago Fagundes.

Na próxima rodada O Itabaiana recebe a visita do Vitória da Conquista-BA, na segunda-feira (26) às 15h30, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana. No domingo às 16h30. O Potiguar encara o Jacyobá-AL. O jogo acontecerá no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

Emocionante – O jogo começou eletrizante na Arena das Dunas. Com 10 minutos do primeiro tempo já havia saído três gols. O segundo ritmo foi em um ritmo morno com o Potiguar buscando assustar nos contra-ataques. Nem mesmo a expulsão de Nildo, aos 14 do segundo tempo, fez com que os donos da casa se fechassem e tiveram duas chegadas. Primeiro Histone acertou o travessão e logo em seguida Diego Viana carimbou a trave. Quando a partida parecia terminar, Thiago Fagundes conseguiu um belo chute e empatou aos 44 da etapa final.

Foto: Gabriel Leite/Universidade do Esporte