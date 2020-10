Ivete Sangalo mostra closet grifado: “Vou leiloar”. “Para que tanta roupa dentro de casa, se você não usa?”, se perguntou a cantora baiana ao mostrar sua coleção de roupas e sapatos

23/10/20 - 12:22:22

Ivete Sangalo apareceu nos Stories do Instagram e decidiu mostrar um pouco do seu closet, cheio de peças grifadas, com sapatos Chanel, Prada, Versace e muito mais!

“Gente, Ivete, para que tanta roupa dentro de casa, se você não usa essas coisas minha filha? Ou se já usou não quer usar mais?”, se perguntou a cantora em um dos vídeos em que mostra o seu armário cheio de peças poderosas.

Em seguida, a cantora mostrou uma verdadeira coleção de sapatos e bolsas e algumas araras de roupas.

“Aí, pensei, vamos doar isso aqui, fazer um leilão. estou aqui com Cynthia (Sangalo, irmã de Ivetea). Pensei vou fazer uma live, vou leiloar. Vamos ver o que mamãe vai colocar para leiloar. Aí, eu canto e já faço leilão cantando. Bem bonitinhos”, completou.

Fonte/Foto: globo.com