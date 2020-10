Lei Aldir Blanc: Fundação de Cultura e Arte Aperipê anuncia dois novos editais

Publicações contemplam 650 vagas

A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) anuncia dois novos editais no valor de R$ 8.250.000,00 e com 650 vagas, por meio da Lei Aldir Blanc. Os interessados no Edital 04 – “Premiação para Formação e Produção Cultural” e Edital 05 – “Premiação de Artes Visuais e Literatura” poderão efetuar as inscrições através da página mapas.cultura.se.gov.br.

“Seguimos avançando na aplicabilidade da Lei Aldir Blanc em Sergipe e os editais permitem uma maior democratização da iniciativa. Por isso, estamos divulgando agora, mais dois editais no qual, o de Formação e Produção Cultural está ofertando 345 vagas e segue com inscrições abertas até o dia 05 de novembro e o de Artes Visuais e Literatura apresenta 305 vagas, sendo este, com inscrições até o dia 06 de novembro. A proposta da premiação é atender os educadores, técnicos e produtores culturais, além do segmento artístico”, explica a presidente da Funcap, Conceição Vieira.

Vale ressaltar que nesta sexta-feira (23), encerram-se as inscrições para os editais: 02 – “Cultura Popular, Patrimônio Cultural e Economia Criativa” e o Edital 03 -“Prêmio para Produção e Exibição Cultural”.

Plantão de Atendimento

Para oferecer um atendimento especial aos artistas e agentes de cultura, público-alvo das ações da Lei Aldir Blanc, a Funcap passou a disponibilizar o serviço de ‘Plantão de Atendimento’ com foco na orientação do cadastro e a resolutividade das principais dúvidas sobre a Lei. O atendimento é pré-agendado em cumprimento das normas de distanciamento social, baseado nas exigências dos órgãos sanitários.

O serviço está sendo realizado no Auditório da Adema (Rua Vila Cristina 1051- Bairro 13 de Julho), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Contato: 79 9 9191-6228.

Edital nº 04.2020 de Premiação para Formação e Produção Cultural

Edital nº 05.2020 para Premiação de Artes Visuais e Literatura

Link para inscrição nos Editais