Live discute Fake News e o processo eleitoral nas eleições

23/10/20 - 12:33:09

“O impacto das Fake News nas Eleições 2020”, foi a tema da live realizada na última quarta-feira, 21, pela UNINASSAU Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju. O evento, que teve audiência expressiva, debateu a proliferação de informações falsas e a desinformação no pleito eleitoral brasileiro por meio das redes sociais.

O debate foi mediado pelo Sociólogo e professor doutor da UNINASSAU – Eder Malta e contou com a participação do coordenador das eleições em Sergipe, Marcelo Gerard e do Sociólogo e especialista em Direito Constitucional da Universidade Federal de Sergipe, Vitor Oliveira. Durante o encontro, os debatedores falaram sobre a importância do eleitor ter ciência de que uma informação falsa propagada, impactará a vida dele e de todos ao eleger um candidato que obtenha vantagens através da desinformação eleitoral na corrida para obtenção de votos

“Nosso objetivo foi bem definido no sentido de apresentar informações sobre as leis em tramitação, deste ano, em torno da liberdade, responsabilidade e transparência das notícias na internet”, disse o professor Eder Malta. O mediador do evento observou que a live não foi destinada apenas para os alunos, mas buscou e conseguiu atingir um público alvo mais amplo, tanto externo, quanto interno.

Orientação – Ele ressaltou que o debate conseguiu disseminar conhecimento, orientando o cidadão de que hoje a maior parte das informações, vem dos meios digitais e dentro delas estão inseridas as Fake News. “Infelizmente essas falsas notícias possuem ampla propagação. Elas caracterizam uma problemática enfrentada pelos tribunais eleitorais brasileiros na defesa da democracia. Elas põem em risco o Estado Democrático de Direito, a lisura e transparência do processo eleitoral e causa graves problemas na ordem social como um todo”, alertou o professor.

“Nossos convidados deram uma grande contribuição social para o tema, e pudemos perceber pela participação, que o público recebeu as informações de forma positiva, o que vai contribuir para um processo eleitoral mais consciente”, concluiu Eder Malta.

Fonte e foto assessoria