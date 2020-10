Live do TCE/SE abordará prevenção e cuidados com o câncer de mama

23/10/20 - 13:21:07

Internacionalmente conhecido, o Outubro Rosa ganhou força ao longo dos anos, unindo pessoas, empresas e entidades na luta contra os números alarmantes do câncer de mama.

Reforçando a importância dessa conscientização, o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), através da Coordenadoria do Serviço Médico e Odontológico, promove, no próximo dia 26, às 10h, uma live alusiva ao tema.

Para explorar o assunto, a Corte de Contas convidou a Dra. Paula Saab, mastologista pelo Hospital Sírio Libanês e especialista em gestão de atenção à saúde pela FDG/University of Cambridge.

Em sua participação, a médica paulista radicada em Sergipe dará destaque à importância do autoexame, ações de prevenção, hábitos saudáveis e sobre o tratamento da doença.

A Live será transmitida pelo canal do TCE/SE no YouTube.

Por DICOM/TCE