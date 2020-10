MP convoca 86 estagiários de Direito aprovados no Processo Seletivo

23/10/20 - 16:33:50

O Ministério Público de Sergipe convocou 86 candidatos aprovados no Processo Seletivo de Estagiários na Área de Direito, referente ao Edital nº 01/2020-ESMP/SE, realizado em março de 2020. O resultado foi divulgado no dia 16 de setembro e todo o processo foi publicizado através do Diário Oficial Eletrônico – MPSE (resultado na edição nº 1.137). Dos 86 convocados, 02 estagiários preenchem a reserva de vagas para candidatos com deficiência, disputada por 54 pessoas.

Os novos integrantes do MP foram acolhidos pela Divisão de Controle e Gestão de Estagiários e pela Diretoria de Recursos Humanos, através do “Seminário de Ambientação”. O processo de ambientação proporciona a integração dos novos estagiários ao ambiente de trabalho, dotando-os dos conhecimentos essenciais sobre princípios, normas, deveres e direitos que norteiam o estágio no Ministério Público do Estado de Sergipe, visando à preparação para o trabalho produtivo do estudante.

O procurador-geral de Justiça Eduardo d’Avila e a secretária-geral do MP Maria Helena Moreira deram boas-vindas aos estagiários e passaram mensagens de incentivo. A ambientação prosseguiu com o coordenador da Divisão de Controle e Gestão de Estagiários, Antônio Diego Cardoso Viana, com a chefe do Setor de Convênios e Contratos de Estagiários, Juliane Soares Martins dos Santos, e o servidor Marcelo Torres de Arruda Raposo.

Os novos estagiários serão lotados nas Promotorias de Justiça de Aquidabã, Aracaju, Arauá, Barra dos Coqueiros, Boquim, Canindé do São Francisco, Capela, Carmópolis, Cedro de São João, Cristinápolis, Itabaiana, Itabaianinha, Japaratuba, Lagarto, Malhador, Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Simão Dias, Tobias Barreto e Umbaúba.

*Com informações da Diretoria de Recursos Humanos

Ministério Público de Sergipe