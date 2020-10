Neste sábado, os apaixonados por música eletrônica tem encontro marcado

23/10/20 - 14:27:14

Neste sábado, 24, tem lançamento de um novo projeto de música eletrônica underground comandada pelo DJ XSavier, intitulada XSavier b2b Convidados, nessa edição apoiado pelo The Clinic. O evento acontecerá no Talhado das 23h até às 2h da manhã, a entrada é gratuita porém com limitação para o número de pessoas.

Nessa noite o DJ XSavier estará dividindo as pick-ups com jovens talentos da música underground eletrônica de Aracaju. Contando com a presença do talentoso Dj e Produtor Bumpz (@bumpz_music), do intrépido DJ LURE (@listenlure), DJ Miraton (@miraton) e dando o toque feminino com melodic magia a Dj Axshy (@larireism). Nesse after party o TECHNO vai predominar a pista dessa maravilhosa casa de eventos!

Traga seus amigos e chegue cedo! Por conta da pandemia seguindo as normas de segurança sanitária, o evento terá limitações de pessoas como determina as agências de saúde. Você pode fazer sua reserva de mesa pelo Whatsapp através do telefone: (79) 99152-5831 (Dora).

Sobre o DJ XSavier

Paulo XSavier, é Dj/produtor de música eletrônica underground. Versátil e irreverente, passeia nas linhas que vão do Deep House, Deep Tech, Minimal, Progressive House, House, Tech House, Techno e Techno Melodic. Com experiências nos maiores clubes noturnos de Sydney e parte da Austrália, país esse que o acolheu por 8 anos.

Hoje é Dj residente em duas conhecidas rádios dessa gigantesca ilha Da Oceania: Bondi Radio de Sydney (Todas as quintas das 21h até 23h) e diariamente das 7 às 8 da manhã pela LESH FM de Melbourne, as quais divulgam seus sets.

Seus seguidores estão espalhados em todos os países do mundo sendo bem popular nos Estados Unidos, Grécia, Alemanha e Vietnam, além da Austrália.

Fez parte da SEASON X, grupo de Djs que realiza algumas das maiores festas de música eletrônica de Sydney e atualmente faz parte da MOVEMENT, grupo de DJs/ produtores espalhados em 5 países que divulgam a cultura Afro House, Techno e Progressive House. Em Sergipe, é residente do bar Parati e Kite Beach Club, tendo se apresentado também em algumas festas como a LA PINEAL (edição Sergipe).

Fonte e foto assessoria