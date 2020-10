O Bloco Afrocultural Descidão dos Quilombolas surgiu em 2015 na comunidade do Bairro Getúlio Vargas, no centro da capital aracajuana e celebra 6 anos de história

23/10/20 - 12:18:18

O Bloco Afrocultural Descidão dos Quilombolas surgiu em 2015 na comunidade do Bairro Getúlio Vargas, no centro da capital aracajuana e celebra 6 anos de história e preservação da cultura afro brasileira e afro sergipana. A manifestação momesca se tornou uma das mais importantes expressões da cultura afro sergipana, criada inicialmente como opção de lazer para os moradores da rua Geruzinho e adjacências, a fim de garantir o direito de brincarem o carnaval de maneira organizada e também para mostrar a origem, história e cotidiano da população negra do centro da cidade, visando combater a discriminação social e racial, estimular a autoestima e o orgulho da comunidade negra da região.

Idealizado pelos irmãos Marcelo (Mestre Neném), Anselmo (Dingo Bala), Maurício (Nego Dáda) e Henrique (Niquimba), os desfiles são inovados a cada ano e buscam o resgate e as referências da cultura negra, apresentando ao público simbolismos, fantasias, músicas e danças.

Em tempos de pandemia e com a necessidade dos grupos e agentes culturais de se reinventarem, o Bloco Descidão dos Quilombolas apresenta no dia 25 de outubro, domingo, às 15h, a live HISTÓRIAS QUE VIVI, um resgate dos desafios, histórias, emoções e inspirações na busca por afirmações raciais e socioculturais através da história do samba-reggae sergipano.

*O QUÊ*: LIVE DESCIDÃO DOS QUILOMBOLAS – HISTÓRIAS QUE VIVI

*QUANDO*: 25 DE OUTUBRO, DOMINGO.

*HORÁRIO*: 15H

*ONDE*: YOUTUBE DESCIDÃO DOS QUILOMBOLAS