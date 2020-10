PC PEDE APOIO DA POPULAÇÃO PARA LOCALIZAR SUSPEITO DE FURTO EM DORES

23/10/20 - 13:40:37

A Polícia Civil pede o apoio da população para localizar um suspeito de ter furtado uma moto no Centro de Nossa Senhora das Dores, no último sábado, dia 17 de Outubro de 2020.

A moto pertence a um mototaxista que, após o furto, vem passando por dificuldades financeiras, já que não tem como exercer o seu trabalho.

Imagens de câmeras de segurança do local captaram o instante do furto e da aproximação do autor. A polícia pede a colaboração da população para ligar no Disque-Denúncia 181 e ajudar a recuperar a moto. A ligação é gratuita e anônima.

Informações e foto SSP