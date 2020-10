PC PRENDE HOMEM POR AGRESSÃO CONTRA EX-COMPANHEIRA EM SOCORRO

23/10/20 - 07:02:29

Na manhã desta quinta-feira, 22, policiais da 3ª Delegacias Metropolitana (3ª DM), com o apoio da 5ª DM, deram cumprimento ao mandado de prisão definitiva em desfavor de Paulo da Fonseca Santos, ele é acusado da prática de lesões corporais graves contra a ex-companheira tendo desferido vários golpes de faca. A detenção ocorreu na manhã desta quinta-feira (22), nas proximidades do Centro Administrativo da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro.

O crime foi cometido no ano de 1998 e no ato da prisão o acusado confessou e não se mostrou arrependido. Ainda segundo ele o ato foi cometido porque ela tinha o traído.

Paulo foi detido e encaminhado para a 3ª Delegacia Metropolitana e se encontra à disposição da justiça para adoção das medidas cabíveis.

Informações e foto SSP