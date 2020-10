POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE DESCUMPRIR MEDIDA PROTETIVA EM ARACAJU

23/10/20 - 13:35:30

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) deram cumprimento ao mandado de prisão de um homem por descumprimento de medida protetiva. O suspeito ameaçou e agrediu de forma física e verbal a ex-companheira. A detenção ocorreu nessa quarta-feira, 21.

De acordo com a delegada Mariana Diniz, a vítima relatou que o ex-companheiro não se conformou com o término da relação e começou as agressões, com ameaças e perturbações, motivos pelos quais ela solicitou medidas protetivas. O suspeito continuou a prática dos crimes.

Diante da situação, foi representada a prisão preventiva do infrator. O suspeito foi detido na capital sergipana e encontra-se à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Informações e foto SSP